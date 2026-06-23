Москва23 июнВести.В Хабаровске завершено расследование уголовных дел по обвинению двух осужденных в даче взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, они предстанут перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Хабаровскоум краю и ЕАО.
Установлено, что осужденные, отбывая наказание в одной из колоний Хабаровского края, с января по март 2024 года передали через посредника начальнику отдела учреждения взятку 100 тысяч рублей каждый за неприменение мер ответственности в случае совершения ими нарушений и согласование замены неотбытой части наказания более мягким его видом.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Уголовные дела в отношении должностного лица и посредника во взяточничестве находятся в настоящее время в производстве.