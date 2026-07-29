Москва29 июлВести.Двое жителей Елизова 39 и 48 лет обвиняются в даче взяток врачу-психиатру-наркологу, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
По данным следствия, в период с октября 2024 года по февраль 2026 года мужчины через посредника передали врачу 25 и 40 тысяч рублей соответственно.
Указанные суммы являлись вознаграждением за снятие их с наркологического учета при отсутствии законных основанийотметили в пресс-службе
Уголовные дела переданы прокурору для утверждения, после чего будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Уголовные дела в отношении одного из посредников и получателя взяток находятся в суде на стадии рассмотрения по существу. В отношении второго посредника вынесен обвинительный приговор суда.