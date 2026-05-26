Москва26 маяВести.В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении врача Поронайской городской больницы, специалист обвиняется в получении взятки за выдачу больничного за взятку, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, с января по февраль 2025 года фигурантка уголовного дела за денежное вознаграждение выдала одной из жительниц Макаровского района листок нетрудоспособности без фактических медицинских оснований.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской областиотмечается в сообщении
В настоящее время проводятся следствие. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.