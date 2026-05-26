СК: на Сахалине врач обвиняется в совершении коррупционного преступления

Москва26 мая Вести.В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении врача Поронайской городской больницы, специалист обвиняется в получении взятки за выдачу больничного за взятку, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, с января по февраль 2025 года фигурантка уголовного дела за денежное вознаграждение выдала одной из жительниц Макаровского района листок нетрудоспособности без фактических медицинских оснований.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области отмечается в сообщении

В настоящее время проводятся следствие. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.