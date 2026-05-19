На Украине уролог продал уклонисту за $400 камень, удаленный у своей пациентки

Москва19 мая Вести.В Закарпатской области Украины уролог районной больницы продал военнообязанному за 400 долларов удаленный у другой пациентки камень, чтобы подтвердить фиктивную болезнь уклониста. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации следствия, врач предлагал военнообязанным оформлять за определенную плану фиктивные диагнозы, чтобы избежать мобилизации по состоянию здоровья.

В одном из таких случаев уролог передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки - женщины с тяжелым онкологическим заболеванием следует из публикации

По данным прокуратуры, украинец должен был предъявить этот камень во время проверки для подтверждения фиктивной мочекаменной болезни.

Уточняется, что врач брал взятки прямо у себя в кабинете, в настоящий момент ему предъявлено обвинение.

Ранее издание Bild писало, что порядка 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации.