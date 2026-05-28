Москва28 мая Вести.На Украине мошенники обманули известного киевского врача на 11 млн гривен (свыше 17,6 млн рублей). Информацию об этом обнародовал офис генпрокурора страны в Telegram-канале.

Согласно этой информации, жертвой аферы стал 83-летний хирург-пульмонолог. Мошенники связались с ним под видом сотрудников СБУ и стражей порядка. Они убедили врача передать все свои сбережения курьеру под предлогом того, что нужно проверить законность происхождения этих средств.

Курьер перевел полученные деньги на криптокошелек организаторов мошеннической схемы.

30-летнему жителю Ужгорода сообщено о подозрении в пособничестве мошенническому завладению средствами известного врача сказано в посте

Уточняется, что курьер оказался тренером детской спортшколы из Ужгорода. Было установлено, что за выполнение задания мошенники ему обещали 500 долларов (более 35 тысяч рублей).

Ранее на Украине заявили, что мошенники стали использовать схему с "компенсациями" за перебои со светом.