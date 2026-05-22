В Мурманске экс-главврача поликлиники будут судить за фиктивные медосмотры

Москва22 мая Вести.В Мурманске перед судом предстанут бывший главный врач одной из поликлиник, а также его подчиненная, обвиняемые в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, с января 2023 года по декабрь 2024-го главврач вступил в сговор с заведующей информационно-статистического отделения. Они вносили в базу заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактических медосмотров и диспансеризации без их фактического проведения.

За время преступной деятельности обвиняемые внесли в медицинскую информационную систему сведения о прохождении 634 гражданами профилактического медицинского осмотра и 456 гражданами диспансеризации определенных групп взрослого населения без фактического проведения сказано в сообщении

Страховые компании перечислили поликлинике более 2,2 миллиона рублей за фактически не оказанные услуги.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору. В рамках дела им предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.