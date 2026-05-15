Москва15 мая Вести.Минздраву Самарской области был нанесен ущерб в размере свыше 100 млн рублей при помощи мошеннической схемы с неконкурентными закупками. Информацию об этом обнародовали УФСБ и ГУ МВД РФ по области.

В управлении ФСБ рассказали, что в 2020-2025 годах было заключено 605 госконтрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области, стоимость в целом – свыше 5 млрд рублей. Однако, как сказано в сообщении, поставщиков определили неконкурентным образом, а цену оборудования подозреваемые установили через подконтрольные организации.

В результате данных противоправных действий министерству здравоохранения Самарской области причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей сказано в материале

Уточняется, что задокументирована деятельность бенефициаров трех фирм и руководителя ТФОМС Самарской области, которые подозреваются в причастности к мошеннической схеме. Следствие полагает, что они вступили в сговор с представителями ГКУ "Самарафармация" и областного минздрава с целью хищения бюджетных денег.

Возбуждено девять уголовных дел. Трое фигурантов арестованы, одного разыскивают.

В декабре прошлого года агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщало, что разыскивается директор территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов.