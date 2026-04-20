Дело о хищении 15,5 млн при поставке медоборудования рассмотрят в Приморье Суд Владивостока рассмотрит дело о хищении 15,5 млн при поставке медоборудования

Москва20 апр Вести.Уголовное дело о хищении 15,5 млн рублей при поставке медицинского оборудования в Артемовскую и Арсеньевскую горбольницы рассмотрят в Первореченском районном суде Владивостока, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В Первореченский районный суд г. Владивостока поступило уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 с. 159 УК РФ, по факту хищения чужого имущества (бюджетных денежных средств Приморского края). <...> [Обвиняемые] под видом заключения государственного контракта в рамках национального проекта "Здравоохранение" на закупку двух единиц томографов и КТ-ангиографии сбыли в две больницы Приморского края томографы, не соответствующие техническому заданию и потребностям заказчика, по завышенной стоимости отметили в пресс-службе

Следствие считает, что таким образом обвиняемые нанесли региональному бюджету ущерб в размере 15 458 534,66 рублей.

Из данных открытой картотеки следует, что фигурантами дела являются гендиректор компании "Владмедтехника" Виктория Мамочка и Анатолий Юр, до февраля 2026 года руководивший компанией "Медтехника-1".