Москва28 апр Вести.В Тверском суде столицы слушается дело в отношении экс-руководителей подрядчика Минобороны РФ ООО "Связь - контакт" Алексея Артемова и Дениса Турищева, обвиняемых в хищении 70 млн рублей при выполнении работ на секретном объекте в Амурской области, сообщило РИА Новости.

Бывшим генеральному и исполнительному директорам предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Компании по контракту предстояло провести работы по прокладке для нужд министерства обороны 86 километров коммуникаций связи для секретного объекта в Амурской области. На первом этапе в 2021 году "Связь - контакт" получила 70 миллионов рублей из запланированных 650 миллионов, но, как установило следствие, "реальных намерений у компании выполнять работы не было" отметили в агентстве

Таким образом представители фирмы нанесли заказчику – Минобороны – ущерб в размере 70 млн рублей, иск на эту сумму потерпевшая сторона заявила к фигурантам.

Представители защиты возразили, что в компании подготовили проектную документацию и закупили необходимое для проведения работ оборудование, однако акты выполненных работ заказчик не подписал. Адвокаты подчеркивали, что в нюансах дела должен был разбираться арбитражный суд в рамках экономического спора, причин возбуждать уголовное дело не было.

Представитель Артемова адвокат Сергей Андреев в суде пояснил, что исполнить предусмотренный контрактом объем изыскательных и технических работ в пятимесячный срок и вовсе было затруднительно. Он добавил, что компания ранее выполняла похожие проекты и сдавала их в срок без каких-либо претензий со стороны Минобороны России.