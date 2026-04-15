Экс-глава Депздрава Томской области Фидаров арестован по делу о растрате Бывшего главу Департамента здравоохранения Томской области заключили под стражу

Москва15 апр Вести.Кировский районный суд Томска отправил под арест бывшего начальникп департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова, сообщает ГТРК "Томск".

Ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного имущества, совершенных организованной группой или в особо крупном размере.

В отношении Фидарова Р. О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14.06.2026 пишет ГТРК "Томск"

Как рассказал источник телерадиокомпании, Фидаров дал главному врачу одной из томских больниц указание заключить контракт на поставку медицинского оборудования с конкретной организацией по цене, значительно превышающей рыночную. Причиненный государству ущерб оценивается более чем в 1 миллион рублей.

Фидаров возглавлял департамент здравоохранения Томской области с 2023 по февраль текущего года.