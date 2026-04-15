Москва15 апрВести.Кировский районный суд Томска отправил под арест бывшего начальникп департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова, сообщает ГТРК "Томск".
Ему предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного имущества, совершенных организованной группой или в особо крупном размере.
В отношении Фидарова Р. О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14.06.2026пишет ГТРК "Томск"
Как рассказал источник телерадиокомпании, Фидаров дал главному врачу одной из томских больниц указание заключить контракт на поставку медицинского оборудования с конкретной организацией по цене, значительно превышающей рыночную. Причиненный государству ущерб оценивается более чем в 1 миллион рублей.
Фидаров возглавлял департамент здравоохранения Томской области с 2023 по февраль текущего года.