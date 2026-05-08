Хабаровский полицейский получил в качестве взятки кресло за 42 тысячи

В Хабаровском крае полицейский получил взятку креслом за 42 тысячи Хабаровский полицейский получил в качестве взятки кресло за 42 тысячи

Москва8 мая Вести.В Хабаровском крае суд вынес приговор за взяточничество начальнику отдела полиции района имени Полины Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, в качестве вознаграждения ему доставили офисное кресло стоимостью 42 тысячи рублей.

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По данным следствия, подсудимый получил "награду" за то, что предупреждал представителей компании "Золото Керби" о предстоящих проверках и не контролировал наличие неоформленных сотрудников.