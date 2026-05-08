Москва8 маяВести.В Хабаровском крае суд вынес приговор за взяточничество начальнику отдела полиции района имени Полины Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Amur Mash, в качестве вознаграждения ему доставили офисное кресло стоимостью 42 тысячи рублей.
Суд оценил комфортную службу в пять лет общего режима и штраф в 420 тысяч рублейговорится в сообщении
По данным следствия, подсудимый получил "награду" за то, что предупреждал представителей компании "Золото Керби" о предстоящих проверках и не контролировал наличие неоформленных сотрудников.