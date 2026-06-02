В Норильске бизнесмен осужден за попытку договориться с полицией за 1 млн рублей Норильский предприниматель осужден за попытку подкупа сотрудника полиции

В Норильске предприниматель приговорен к 9 годам колонии за попытку договориться с полицией о закрытии уголовного дела. Подробности прокуратура Красноярского края сообщает в MAX.

По материалам дела, осенью 2025 г. полиции Норильска стало известно о хищении имущества с производственной площадки на сумму более 1,3 млн рублей. Подозреваемый - местный предприниматель - сознался в правонарушении. При личной встрече с начальником отдела посетитель дал понять, что готов решить вопрос без уголовного преследования.

Представитель власти доложил о коррупционном предложении руководству, после чего было организовано оперативно-розыскное мероприятие говорится в сообщении

На следующей встрече при передаче 1 млн рублей предприниматель был задержан. Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Кроме длительного срока заключения ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки. Уголовное дело о хищении также расследуется.