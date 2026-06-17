Аферисты, менявшие электрооборудование на более дорогое, обманули 39 пенсионеров

В Алтайском крае мошенники, обманувшие пенсионеров, предстанут перед судом Аферисты, менявшие электрооборудование на более дорогое, обманули 39 пенсионеров

Москва17 июн Вести.Преступная группа, обманувшая и оставившая без денег 39 пенсионеров в Алтайском крае, предстанет перед судом - прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022-2024 г.г. на территории Барнаула действовала организованная группа из 15 человек, которая под предлогом замены электрооборудования, похищала деньги у пожилых людей.

Обвиняемые убеждали людей в необходимости замены электрооборудования во избежание возникновения пожаров и перепадов напряжения, обманным путем меняли потерпевшим в электрических щитовых рабочие устройства (реле, автоматы, УЗО), устанавливая взамен аналогичное оборудование по существенно завышенной стоимости, кратно превышающей их фактическую стоимость.

В результате преступных действий участников группы 39 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 780 тысяч рублей говорится в сообщении

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Индустриальный суд Барнаула.