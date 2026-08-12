Водители получили сообщения о старых штрафах из-за сбоя, объяснили в МВД МВД подтвердило получение водителями уведомлений о старых штрафах из-за сбоя

Москва12 авг Вести.Некоторые граждане получили сообщения о штрафах за 2021 год по причине технического сбоя в одном из подразделений МВД в Московской области. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

В министерстве указали, что специалисты ведут работу по устранению технических неполадок, по итогам которой будут приняты решения в соответствии с правами и интересами водителей.

МВД России сообщает, что в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел сбой. В результате некоторые граждане получили уведомления о необходимости оплаты штрафов за административные правонарушения, имевшие место в прошлые годы подтвердили в пресс-центре

Обширная рассылка сообщений о неоплаченных штрафах на портале "Госуслуги" начала приходить водителям 10 августа. Позже в ГАИ-ГИБДД в качестве причины инцидента назвали технический сбой и указали, что в ближайшее время все задолженности исчезнут.