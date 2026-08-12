К появлению штрафов за 2021 год у водителей на "Госуслугах" привел сбой

На "Госуслугах" у ряда водителей всплыли штрафы за 2021 год К появлению штрафов за 2021 год у водителей на "Госуслугах" привел сбой

Москва12 авг Вести.Неоплаченные штрафы за 2021 год появились у водителей на портале "Госуслуги". В частности, штрафы пятилетней давности всплыли у водителей в Московской области. В их появлении виновен произошедший технический сбой.

Комментарий об уведомлениях о неоплаченных штрафах ТАСС получил в ГАИ-ГИБДД.

Произошел технический сбой. Сейчас на сайте ведутся работы. В ближайшее время все эти задолженности пропадут заверили агентство

Массовая рассылка уведомлений о неоплаченных штрафах начали приходить водителям с 10 августа. При этом некоторые постановления не имели ни фотографии нарушения, ни указания места, где оно было якобы совершено. Ряд водителей получили сразу несколько уведомлений о неоплаченных штрафах на суммы от 500 до 1500 рублей. Все штрафы были датированы сентябрем и октябрем 2021 года.

Автоюрист Александр Шумский в своем Telegram-канале рекомендовал эти штрафы не оплачивать. Он указал, что административные штрафы невозможно взыскать по истечении двухлетнего срока, даже если речь идет о реальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, почему нельзя отменить штраф за нарушение ПДД только на том основании, что на снимке не было видно лица водителя.