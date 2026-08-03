Москва3 авг Вести.Ассоциация "ОКО", объединяющая производителей систем фото- и видеофиксации, обратилась в правительство с инициативой использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и вынесения штрафов. С документом ознакомилось издание "Коммерсант".

Предлагается наделить дроны полномочиями, аналогичными стационарным дорожным камерам. В этом случае они смогут автоматически фиксировать такие нарушения, как выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения ПДД, а постановления о штрафах будут направляться владельцам автомобилей без участия инспектора.

Сейчас материалы, полученные с беспилотников, могут использоваться лишь как доказательство по делу. Для оформления штрафа сотрудник Госавтоинспекции должен лично остановить водителя и составить протокол.

В правительстве подтвердили получение обращения и направили его на рассмотрение в Минтранс и МВД. В Минтрансе сообщили, что подготовят свою позицию и направят ее в МВД. Ответа от МВД пока не поступало.

В ассоциации отметили, что российские производители уже разработали беспилотники, способные автоматически выявлять нарушения, однако действующее законодательство не позволяет использовать их для вынесения штрафов. Для реализации инициативы необходимо внести изменения в ряд нормативных актов.