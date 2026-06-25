В России намерены внедрить автономную укладку асфальта по всей стране В РФ намерены расширить технологию беспилотной укладки асфальта

Москва25 июн Вести.В России намерены расширить масштаб внедрения беспилотной укладки дорожного полотна. Об этом ИС "Вести" сообщил гендиректор АО "ВНИИ "Сигнал" (Высокоточные комплексы – Ростех) – управляющей организации АО "КЭМЗ" Владимир Пименов.

Думаю, в ближайшей перспективе наша автоматизированная отечественная дорожная техника сможет обеспечить автономную укладку дорожного полотна от Москвы до Владивостока сказал он

Системы автономной дорожной техники комплексные: они имеют и спутниковую аппаратуру, и инерциальную навигационную систему.

В случае, когда сигнал со спутника пропал, слабый, для этого нужна инерциальная навигационная система, которая позволяет в процессе движения объекта сохранять его позиционирование, точное местоположение и определять дальнейшую работу. Возникают вопросы про безопасность, например, вдруг животные или человек, не дай бог, встанут на пути автономной техники. На одной из тренировок один из зазевавшихся работников оказался впереди асфальтоукладчика, и тот его звуком предупредил рассказал Пименов

Более того, отметил он, российскими разработками беспилотной дорожной техники заинтересовались и за рубежом.

После того, как мы показали работу автономной техники, к нам подошли иностранные партнеры и попросили продать эту технологию. Это говорит о том, что мы находимся на очень высоком технологическом уровне заключил Пименов

Ранее в Минтрансе рассказали о преимуществах беспилотных роботов на дорогах. По словам министра транспорта России Андрея Никитина, роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ.