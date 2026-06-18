Москва18 июнВести.Контроль над всеми дорожными комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД должно иметь только государство. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам парламентария, между автовладельцами и государством не должно быть посредников.
Юридическую силу должны иметь только те нарушения ПДД, которые в автоматическом режиме зафиксированы на государственные камерынаписал Нилов в своем Telegram-канале
Соответствующая межфракционная инициатива была направлена в кабмин, добавил депутат.
Инициатива предполагает, что фиксировать нарушения ПДД смогут только те комплексы, которые находятся в госсобственности. Передачу дорожных камер физическим и юрлицам предлагается запретить.
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