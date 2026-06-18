Депутат Нилов: контролировать дорожные камеры должно только государство

В ГД призвали передать государству контроль над дорожными камерами Депутат Нилов: контролировать дорожные камеры должно только государство

Москва18 июн Вести.Контроль над всеми дорожными комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД должно иметь только государство. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, между автовладельцами и государством не должно быть посредников.

Юридическую силу должны иметь только те нарушения ПДД, которые в автоматическом режиме зафиксированы на государственные камеры написал Нилов в своем Telegram-канале

Соответствующая межфракционная инициатива была направлена в кабмин, добавил депутат.

Инициатива предполагает, что фиксировать нарушения ПДД смогут только те комплексы, которые находятся в госсобственности. Передачу дорожных камер физическим и юрлицам предлагается запретить.

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