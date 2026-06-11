Для новых камер фиксации нарушений ПДД могут ввести пробный режим В ГД призвали ввести пробный период для новых камер фиксации нарушений ПДД

Москва11 июн Вести.Пробный период сроком на один месяц могут ввести для камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

Соответствующее предложение было отправлено главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Выдержки из текста обращения приводит РИА Новости.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения обязательного месячного информационного периода при вводе в эксплуатацию новых стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также при существенном изменении места установки комплекса или перечня фиксируемых им нарушений говорится в документе

Также парламентарии отметили, что в течение месяца все зафиксированные нарушения не должны влечь штраф. Вместо этого собственнику автомобиля следует отправить уведомление о том, что на определенном участке введен новый комплекс фотовидеофиксации и со следующего месяца то же нарушение станет основанием для привлечения к административной ответственности.

Депутаты добавили, что инициатива также предполагает, что регионы будут обязаны в течение пробного периода анализировать, какие нарушения новые камеры фиксируют чаще всего. Если существенная доля уведомлений будет связана с одним и тем же участком, разметкой, знаком, скоростным режимом или организацией движения, то специалисты должны будут проверить дорожную инфраструктуру, видимость знаков, корректность разметки и обоснованность выбора места для установки оборудования.

Ранее правительство утвердило новые правила расходования штрафов за нарушение ПДД: регионы смогут тратить бюджетные средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения исключительно на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование дорожного движения.