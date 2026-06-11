Москва11 июн Вести.Депутаты Государственной думы РФ от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести эксперимент по введению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств сказано в нем

По словам парламентариев, такой формат проверки авто мог бы проводить аккредитованный оператор техосмотра при участии технического эксперта, используя видеосъемку или онлайн-связь. Бумажные документы также оформлять не придется - специалист заполнит цифровой лист осмотра, зафиксирует результаты и подпишет диагностическую карту усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предполагается, что дистанционный техосмотр будет проводится по установленному маршруту осмотра: идентификационные признаки, государственный регистрационный знак, VIN-номер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных обязательными требованиями.

Депутаты предложили сначала начать применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска. Для автобусов, машин для перевозки детей, такси, автомобилей, перевозящих опасные грузы, и других категорий повышенного риска предлагается сохранить очный порядок осмотра либо ввести дополнительные требования после оценки результатов пилотного проекта.

Авторы законопроекта отмечают, что реализация подобной инициативы даст возможность повысить доступность техосмотра для граждан и малого бизнеса, сократить временные затраты, снизить нагрузку на стационарные пункты техосмотра, а также создать более удобный цифровой порядок прохождения процедуры и одновременно сохранить требования безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что впервые с 2012 года сотрудники ГИБДД получат право участвовать в техосмотре транспортного средства в том случае, если оно перевозит опасные грузы.