Жители России заплатили 244 млн рублей штрафов за мелкое хулиганство в 2025 году Россияне в 2025 году уплатили 244 млн рублей штрафов за мелкое хулиганство

Москва23 июн Вести.Жители России в 2025 году выплатили почти 244,9 миллиона рублей штрафов за мелкое хулиганство, следует из данных МВД РФ об ответственности за публичную брань.

Как сообщил RT, правоохранители составили свыше 580 тысяч протоколов по соответствующей статье. При этом в 448 тыс. случаев полицейские выписали штрафы.

Однако, если речь идет о делах о мелком хулиганстве, то решения могут выносить и судьи. В таком случае нарушивший закон человек может получить не только штраф, но и арест.

Суды за год оштрафовали свыше 51 тысячи человек на общую сумму, превышающую 51,7 миллиона рублей. Под административный арест были отправлены еще 61 тысяча нарушителей.

Также правоохранители напомнили о статье 6.26 КоАП России. Она наказывает за публичное использование мата. Указанная статья применяется, если нецензурная брань звучит со сцены во время театральных, культурных или развлекательных мероприятий.

Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что россиянам также грозит штраф за парковку на газоне. Его размер зависит от региона, в котором было совершено нарушение. Так, в Москве штрафная санкция составит пять тысяч рублей. Для должностных лиц — 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – 300 тысяч рублей.