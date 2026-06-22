Автоюрист Воропаев предупредил о крупных штрафах за парковку на газоне

Россиянам напомнили о крупных штрафах за парковку на газоне Автоюрист Воропаев предупредил о крупных штрафах за парковку на газоне

Москва22 июн Вести.Размер штрафа за парковку на газоне зависит от региона, в котором было совершено нарушение. Об этом напомнил автоюрист Лев Воропаев в интервью KP.RU.

По его словам, в Москве за размещение личного автомобиля на газоне предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что понятие газона определяется региональным законодательством. В частности, в Москве к газонам относится древесно-кустарниковая и травянистая растительность как естественного, так и искусственного происхождения.

Воропаев подчеркнул, что водителям следует внимательно относиться к выбору места для стоянки автомобиля и при возникновении сомнений изучать местные нормативные акты и документы территориального планирования.

Автоюрист также напомнил, что запрет на парковку на газонах действует круглый год, включая зимний период, когда травяной покров может быть скрыт снегом.