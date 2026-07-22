Эксперт Поздняков рассказал, как быстро должны устраняться дефекты на дорогах Эксперт Роскачества рассказал о нормах для российских дорог и сроках их ремонта

Москва22 июл Вести.Состояние дорог в России регулируется государственными стандартами, а серьезные дефекты должны устраняться в установленные сроки. О том, какие это дефекты и что делать, если они не устранены вовремя, рассказал ИС "Вести" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам эксперта, покрытие проезжей части, согласно ГОСТу, не должно иметь просадок, выбоин и других повреждений, которые мешают движению транспорта. Опасными считаются любые ямы длиной от 15 см, шириной от 60 см и глубиной от 5 см. Крышки канализационных люков не должны выступать или утопать в дорожном покрытии больше чем на 2 см.

Параметры, касающиеся допустимой глубины и длины колеи, также регламентируются данным стандартом. Она зависит от категории дороги и определяется на участке полосы движения длиной 100 м. Так, для автомагистралей и скоростных дорог дефектом считается глубина колеи более 2 см и длина более 7 метров. Для обычной нескоростной автомобильной дороги федерального и регионального значения – более 2,5 см и 7 метров, а для остальных, менее загруженных дорог – более 3 сантиметров и 9 метров соответственно. При этом отдельно оговорено, что колею глубиной более 5 см устраняют уже при капитальном ремонте рассказал Поздняков

Сроки устранения серьезных дефектов дороги также строго регламентированы, отметил эксперт.

Сроки устранения дефектов дорожного покрытия прямо указаны в стандарте и зависят от категории дороги и группы улиц. На одних участках это одни сутки – как правило, это более скоростные трассы; на других – до 12 суток. Помимо этого, ГОСТ устанавливает, что до проведения ремонта опасное место обязательно должно быть обозначено соответствующими дорожными знаками и при необходимости ограждено в течение двух часов с момента обнаружения сообщил Поздняков

Он добавил, что, если проблема не решается, можно обратиться в соответствующие организации, сделав общее фото и видео участка дороги, желательно с привязкой к какому-то объекту, добавив геолокацию и дату.

Очень помогает, когда в обращении также указаны направление движения, полоса, наличие угрозы для движения и просьба о срочном обследовании и ограждении участка. Можно воспользоваться онлайн-сервисами или мобильными приложениями, предназначенными для сообщения о проблемах на дорогах – например, порталом "Госуслуги", региональными порталами или специализированными приложениями, – а также направить официальное обращение в ответственные за содержание дорог органы с приложением собранных материалов рассказал Поздняков

За федеральные трассы отвечает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). За большинство платных – государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор). Региональные дороги находятся в собственности субъектов федерации. За местные отвечают муниципальные образования, а за дороги во дворах – УК, ТСЖ или муниципалитеты.

Стандартный срок рассмотрения подобных жалоб госорганами и муниципалитетами – 30 дней, а в исключительных случаях – до 60 дней. УК и ТСЖ обязаны отреагировать за 15 дней. Если эти сроки нарушаются, можно подать жалобу в Госавтоинспекцию на ее сайте, через портал Госуслуг, заказным письмом с описью вложений или же лично.

Жалоба составляется в свободной форме с обязательным указанием наименования госоргана и данных заявителя. В описательной части должна быть указана дата, точное месторасположение дефекта, описание ситуации и ссылка на то, что дефект превышает допустимые нормы ГОСТа. В приложении должны содержаться фото или видеоматериалы.

В просительной части можно указать на необходимость проведения проверки по факту нарушения правил содержания дорог, привлечь виновных лиц к ответственности, обязать ответственную организацию устранить дефект в кратчайшие сроки, а также уведомить заявителя о результатах рассмотрения обращения. В конце обычно ставятся дата и подпись. Если после подачи жалобы придет формальная отписка или установленный 30-дневный срок будет затянут, это повод обратиться в надзорный орган – прокуратуру – с жалобой на бездействие подытожил Поздняков

В новых регионах России в этом году планируется отремонтировать 800 километров автомобильных дорог, сообщил ранее ИС "Вести" председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко.