Опасный отдых: как россияне могут закрыть грязный пляж у дома Роскачество: перед открытием пляжей обязаны проверять качество воды и песка

Москва11 июн Вести.Перед открытием пляжей в России проводятся обязательные проверки качества воды и песка, обследуют дно водоемов, а россияне имеют право инициировать проверку соответствия пляжа нормам. Об этом в беседе с RT рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, владелец пляжа перед началом сезона направляет в подразделение Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России заявление-декларацию, подтверждающее наличие спасательного поста, средств спасения и проведение водолазного обследования зоны купания. После лабораторных исследований воды и песка объект получает санитарно-эпидемиологическое заключение.

Поздняков отметил, что граждане могут сообщать о нарушениях на пляжах в надзорные органы. Роспотребнадзор контролирует качество воды и песка, санитарное состояние территории и наличие необходимой инфраструктуры, а ГИМС следит за безопасностью купания и работой спасателей.

Любой гражданин, выявивший какие-либо несоответствия на пляже или в водоеме, вправе инициировать официальную проверку данного объекта, обратившись с письменным заявлением или жалобой в органы государственной власти или местного самоуправления сказал Поздняков

Подать жалобу можно по почте, через официальный сайт ведомства или лично. В обращении необходимо указать свои данные, место выявленного нарушения и его описание. Общий срок рассмотрения жалоб составляет до 30 дней, а в исключительных случаях может быть продлен еще на месяц.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что все организованные зоны отдыха в России полностью подготовлены к летнему сезону.