Москва28 маяВести.Пробы воды и грунта на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют нормам, их безопасность подтвердили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Альфия Ахтямова, передает ТАСС.
Ведомство контролирует ситуацию. Летом специалисты проводят отбор проб в 44 точках каждые 10 дней.
С начала этого года у нас (в Сочи и на федеральной территории Сириус - Прим. ред) отобрано 1 038 проб [воды] на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, в том числе на нефтепродукты. Все результаты на сегодняшний день соответствуют гигиеническими нормативамотмечается в сообщении
То же касается и грунта, все пробы соответствуют нормам.