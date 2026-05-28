В Роспотребнадзоре подтвердили безопасность воды на пляжах в Сочи и Сириусе

Москва28 мая Вести.Пробы воды и грунта на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют нормам, их безопасность подтвердили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Альфия Ахтямова, передает ТАСС.

Ведомство контролирует ситуацию. Летом специалисты проводят отбор проб в 44 точках каждые 10 дней.

С начала этого года у нас (в Сочи и на федеральной территории Сириус - Прим. ред) отобрано 1 038 проб [воды] на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, в том числе на нефтепродукты. Все результаты на сегодняшний день соответствуют гигиеническими нормативам отмечается в сообщении

То же касается и грунта, все пробы соответствуют нормам.