Москва19 апрВести.В преддверии летнего туристического сезона для пользователей пляжных территорий в Сочи установлены особые требования к организации безопасности, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города-курорта.
В пресс-службе рассказали, что пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности. Кроме того, будет усилен контроль общественной безопасности частными охранными организациями.
Пользователями пляжей к сезону устанавливаются свыше 2 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе более 500 камер подключены к городской системе "Безопасный город"говорится в сообщении
Новые камеры видеонаблюдения единой системы "Безопасный город" появятся и на прогулочных набережных, а для сохранности личного имущества отдыхающие смогут воспользоваться хранением негабаритных вещей в ячейках, проинформировали в администрации Сочи.