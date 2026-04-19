На пляжах Сочи установят больше 2 тысяч камер видеонаблюдения

В летний сезон на пляжах Сочи усилят контроль и охрану На пляжах Сочи установят больше 2 тысяч камер видеонаблюдения

Москва19 апр Вести.В преддверии летнего туристического сезона для пользователей пляжных территорий в Сочи установлены особые требования к организации безопасности, передает ТАСС со ссылкой на администрацию города-курорта.

В пресс-службе рассказали, что пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности. Кроме того, будет усилен контроль общественной безопасности частными охранными организациями.

Пользователями пляжей к сезону устанавливаются свыше 2 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе более 500 камер подключены к городской системе "Безопасный город" говорится в сообщении

Новые камеры видеонаблюдения единой системы "Безопасный город" появятся и на прогулочных набережных, а для сохранности личного имущества отдыхающие смогут воспользоваться хранением негабаритных вещей в ячейках, проинформировали в администрации Сочи.