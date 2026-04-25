Москва25 апр Вести.Нефтяные пятна в настоящий момент не угрожают акватории Сочи, ведется подготовка к пляжному сезону, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Чиновник отметил, что в Сочи сформированы мониторинговые группы, в том числе мобильные на катерах совместно с ГИМС, а также ГО и ЧС.

Никаких негативных проявлений в воде и на пляжах не зафиксировано, морское течение защищает наше побережье подчеркнул Прошунин

Сейчас ведется плановая подготовка пляжей к летнему сезону, добавил мэр.

В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой один человек погиб, еще трое получили травмы. Также пострадали объекты городской и портовой инфраструктуры. В морском порту возник пожар.