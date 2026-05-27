Москва27 маяВести.Роспотребнадзор проверил пробы воды с открытых пляжей в Анапе и не обнаружил никаких нарушений санитарных норм. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в MAX.
Морская вода на открытых после восстановления пляжах, по результатам исследования проб, проведенных Роспотребнадзором, соответствует санитарным нормамговорится в публикации
Отмечается, что нефтяных пятен в акватории моря тоже нет.
В конце апреля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края. В результате удара произошел пожар, разлилась часть нефтепродуктов. Очистка пляжей от них продолжается до сих пор, основные работы обещают закончить к 1 июня.