Вода на пляжах Анапы соответствует санитарным нормам, нефтяных пятен нет

Москва27 мая Вести.Роспотребнадзор проверил пробы воды с открытых пляжей в Анапе и не обнаружил никаких нарушений санитарных норм. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в MAX.

Морская вода на открытых после восстановления пляжах, по результатам исследования проб, проведенных Роспотребнадзором, соответствует санитарным нормам говорится в публикации

Отмечается, что нефтяных пятен в акватории моря тоже нет.

В конце апреля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края. В результате удара произошел пожар, разлилась часть нефтепродуктов. Очистка пляжей от них продолжается до сих пор, основные работы обещают закончить к 1 июня.