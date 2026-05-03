На берегу и в море в Лазаревском районе в Сочи загрязнений нет

Акватория в Лазаревском районе Сочи свободна от загрязнений На берегу и в море в Лазаревском районе в Сочи загрязнений нет

Москва3 мая Вести.В Сочи продолжают проверять экологическое состояние пляжей. На данный момент загрязнений в акватории в Лазаревском районе не фиксируется. Об этом сообщили в мессенджере MAX в официальном канале администрации Сочи.

Были опубликованы фотографии пляжа "Магадан", подтверждающие чистоту галечных пляжей и воды.

Ситуацию ежедневно контролируют 30 специалистов. Берег осматривают сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы пляжных зон. За акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС России отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме.