В Роспотребнадзоре опровергли запреты публикаций исследований воды в Анапе

Данные о состоянии морской воды и песка в Анапе публикуются еженедельно

Москва14 мая Вести.Запретов на публикацию результатов исследований морской воды и песка в Анапе не было, сообщается в официальном MAX-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что ранее некоторые СМИ распространили информацию о якобы запрете на публикацию результатов анализов морской воды и песка в Анапе​​​.

Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что данные анализов публикуется еженедельно.