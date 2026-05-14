Москва14 маяВести.Запретов на публикацию результатов исследований морской воды и песка в Анапе не было, сообщается в официальном MAX-канале Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что ранее некоторые СМИ распространили информацию о якобы запрете на публикацию результатов анализов морской воды и песка в Анапе.
Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилосьговорится в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что данные анализов публикуется еженедельно.