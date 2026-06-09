Москва9 июнВести.Все организованные зоны отдыха в РФ полностью подготовлены к лету, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, 98% детских оздоровительных учреждений и всех планирующих работу пляжей уже прошли проверки и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нетподчеркнула Попова
Она добавила, что в рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий специалисты контролируют качество воды, состояние пляжей и проводят обработки территорий от клещей.