Анна Попова: в России все места отдыха готовы к летнему сезону

Глава Роспотребнадзора: все места отдыха в России готовы к летнему сезону Анна Попова: в России все места отдыха готовы к летнему сезону

Москва9 июн Вести.Все организованные зоны отдыха в РФ полностью подготовлены к лету, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, 98% детских оздоровительных учреждений и всех планирующих работу пляжей уже прошли проверки и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет подчеркнула Попова

Она добавила, что в рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий специалисты контролируют качество воды, состояние пляжей и проводят обработки территорий от клещей.