Глава Роспотребнадзора Попова заявила о безопасности пляжей Анапы для отдыха Анна Попова: пляжи Анапы безопасны для отдыха

Москва6 июн Вести.Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, полностью безопасны и готовы к летнему сезону. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, — пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху сказала Попова.

Она уточнила, что на 151 объекте в Анапе провели сложные и масштабные работы по очистке, в которых участвовали в том числе учкные Роспотребнадзора и академики РАН.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, загрязнение затронуло черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тыс. км береговой линии.