Эколог рассказал, стоит ли ехать в Анапу на пляжный отдых

Эколог рассказал, можно ли купаться на пляжах Анапы Эколог рассказал, стоит ли ехать в Анапу на пляжный отдых

Москва8 июн Вести.Воздух и море в Анапе абсолютно чистые, заявил в комментарии ИС "Вести" руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

С момента крушения танкеров в Керченском проливе прошло почти 1,5 года, напомнил эксперт. По его словам, уже через неделю запах нефтепродуктов на берегу исчез благодаря хорошим условиям рассеивания. Сегодня вредные вещества погребены под слоем нового песка толщиной в 57 сантиметров.

Чистейший воздух — это подтверждается как независимыми исследованиями, так и данными Роспотребнадзора. Они же берут на себя ответственность, когда открывают пляжи. Воздух там 100% чистый, море 100% чистое. Так что езжайте спокойно и купайтесь рекомендует Пукалов

Он отметил большое число отдыхающих на Центральном пляже города. Дополнительные участки пляжа откроют после просеивания, и тогда количество людей на этом пляже снизится.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, решение об открытии для туристов всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня.