Чернышенко: песок на пляжах в Анапе чище, чем на Лазурном берегу

Чернышенко считает, что песок в Анапе чище, чем на Лазурном берегу Чернышенко: песок на пляжах в Анапе чище, чем на Лазурном берегу

Москва6 июн Вести.Песок на анапских пляжах сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В беседе с ТАСС он сравнил курортные районы.

Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье сказал вице-премьер

В конце мая на пляжах Анапы приступили к боронованию и просеиванию песка. На тот момент уже был отсыпан первый участок берега протяженностью 3,5 километра. Активные работы шли на втором участке, частично был охвачен третий. После завершения очистки арендаторы пляжей смогут начать монтаж инфраструктуры.