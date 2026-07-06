Москва6 июл Вести.Самодельное дорожное покрытие может создать угрозу безопасности движения. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Илья Пономарев.

По его словам, вместо штрафных санкций за инициативу целесообразно наладить работу дорожных служб.

Не хочется быть идеалистом, но здесь хотелось бы ту логику, которую, я слышал, в Татарстане применяли. Если есть инициатива, то она в приоритетном порядке рассматривается государством и субсидируется. Либо вторая история. Мы присылаем вам службу, условно назовем строительного контроля, которая тоже смотрит, действительно ли, допустим, заплатка не такая серьезная, не требует глобального ремонта, может быть выполнена. И проследит за тем, чтобы регламент был соблюден при выполнении. Тоже хорошая история, вместо штрафов уж точно гораздо лучше сказал Пономарев

На муниципальном уровне не хватает финансирования и компетенций для проведения ремонта дорог. Выходом из ситуации может стать назначение организации, ответственной за всю дорожную сеть, добавил он.

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местных дорогах. Пока за такие действия правоохранители могут наложить штраф.