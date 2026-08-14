Москва14 авг Вести.Житель Петропавловска-Камчатского 63 лет по решению суда заплатит 100 тысяч штрафа за незаконную торговлю алкоголем, а также отдаст в казну всю полученную прибыль – 119 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Мужчина оборудовал склад немаркированного алкоголя в нежилом частном доме.

Всего у мужчины на хранении находилось 36 единиц алкоголя на общую сумму 207 тысяч рублей, что является крупным размером. На протяжении 1,5 лет он реализовал 21 экземпляр указанной продукции, выручив за сделки 119 тысяч рублей, что является крупным размером написали в пресс-службе

Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Городской суд краевой столицы назначил ем наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также суд учёл небольшой размер пенсии осуждённого, наличие у него иждивенцев и предоставил ему рассрочку уплаты штрафа на 10 месяцев с выплатой ежемесячно по 10 тысяч рублей. Кроме того, в доход федерального бюджета взысканы деньги, полученные в результате совершения преступления – 119 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.