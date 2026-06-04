Камчадалы получили за драку 2 и 2,5 года колонии и долг перед потерпевшим в млн

После драки в баре двое камчадалов поедут в колонию и выплатят 1 млн компенсации Камчадалы получили за драку 2 и 2,5 года колонии и долг перед потерпевшим в млн

Москва4 июн Вести.Двое жителей Петропавловска-Камчатского получили 2 года и 2 года 6 месяцев колонии строгого режима после драки в баре. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В одном из кафе-баров краевой столицы произошел конфликт.

В ходе ссоры подсудимые избили потерпевшего, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью написали в пресс-службе

Мужчины взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.