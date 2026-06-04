Москва4 июнВести.Двое жителей Петропавловска-Камчатского получили 2 года и 2 года 6 месяцев колонии строгого режима после драки в баре. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В одном из кафе-баров краевой столицы произошел конфликт.
В ходе ссоры подсудимые избили потерпевшего, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровьюнаписали в пресс-службе
Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.