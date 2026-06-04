Москва4 июнВести.Двое жителей Петропавловска-Камчатского получили 2 года и 2 года 6 месяцев колонии строгого режима после драки в баре. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В одном из кафе-баров краевой столицы произошел конфликт.

В ходе ссоры подсудимые избили потерпевшего, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью

написали в пресс-службе

Мужчины взяты под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.