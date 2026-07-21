После пьяной поножовщины суд отправил жителя Камчатки на 4 года в колонию

Житель Камчатки получил срок за поножовщину После пьяной поножовщины суд отправил жителя Камчатки на 4 года в колонию

Москва21 июл Вести.Суд приговорил 27-летнего ранее судимого многодетного отца из Елизово к четырем годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатки.

Установлено, что в ночь с 8 на 9 марта текущего года фигурант выпивал в гостях у мамы. По дороге домой с приелем они услышали неразборчивые выкрики из квартиры вторго этажа. Выяснения что и кому было сказано закончились поножовщиной. Хозяин квартиры первый ударил подсудимого дважды кулаком в нос. Злоумышленник достал нож и нанес им потерпевшему два удара в живот. Подсудимый сам явился в полицию, в содеянном раскаялся.

Учитывая признание вины, наличие 4 детей, имеющиеся непогашенные судимости, осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима отмечается в сообщении

Он взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.