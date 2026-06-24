Житель Приморья ранил ножом знакомого в грудь и живот в ходе пьяной ссоры Житель Владивостока арестован за нанесение ножевого ранения знакомому

Москва24 июн Вести.Житель Владивостока 37 лет отправлен в СИЗО за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 21 июня 2026 года мужчина, находясь в квартире дома на проспекте Острякова во Владивостоке, в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение в область груди и живота своему знакомому написали в пресс-службе

Фигурант заключен под стражу на два месяца, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в прокуратуре.