Москва9 авгВести.В Раменском задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщает ГУ МВД по Московской области в MAX.
Информация о пациенте с телесными повреждениями поступила в дежурную часть из медучреждения.
Полицейские предварительно установили, что в одном из домов на улице Воровского между пострадавшим и его знакомым во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.
После чего последний нанес мужчине ножевое ранениеговорится в публикации
В результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1988 года рождения, сообщает подмосковная полиция.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", фигурант заключен под стражу.