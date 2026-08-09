Собутыльник пострадавшего от ножевого ранения мужчины задержан в Раменском В Подмосковье пьяный мужчина ранил ножом собутыльника

Москва9 авг Вести.В Раменском задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщает ГУ МВД по Московской области в MAX.

Информация о пациенте с телесными повреждениями поступила в дежурную часть из медучреждения.

Полицейские предварительно установили, что в одном из домов на улице Воровского между пострадавшим и его знакомым во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.

После чего последний нанес мужчине ножевое ранение говорится в публикации

В результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1988 года рождения, сообщает подмосковная полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", фигурант заключен под стражу.