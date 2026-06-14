Женщина ранила мужа ножом во время совместного распития алкоголя в Подмосковье

Жена выпила вместе с мужем и ударила его ножом в Подмосковье Женщина ранила мужа ножом во время совместного распития алкоголя в Подмосковье

Москва14 июн Вести.В Талдомском городском округе женщина ранила мужа ножом во время конфликта. Об этом подмосковная полиция сообщила в MAX.

По данным ведомства, супруги выпивали вместе и поссорились.

В одном из домов, расположенных на улице Пушкина поселка Вербилки, между пострадавшим и его женой в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последняя нанесла мужчине ножевое ранение говорится в сообщении МВД

Мужчина 1984 года рождения самостоятельно обратился в больницу, а его супругу 1977 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.