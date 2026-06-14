Москва14 июнВести.В Талдомском городском округе женщина ранила мужа ножом во время конфликта. Об этом подмосковная полиция сообщила в MAX.
По данным ведомства, супруги выпивали вместе и поссорились.
В одном из домов, расположенных на улице Пушкина поселка Вербилки, между пострадавшим и его женой в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего последняя нанесла мужчине ножевое ранениеговорится в сообщении МВД
Мужчина 1984 года рождения самостоятельно обратился в больницу, а его супругу 1977 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.