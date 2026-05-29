В Москве женщина семь раз ударила ножом своего мужа

Москва29 мая Вести.На Кронштадтском бульваре в Москве 61-летняя женщина не менее семи раз ударила ножом своего супруга. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в ГСУ СК России по столице в мессенджере MAX.

Убийство произошло в квартире дома на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

Следователями и криминалистами столичного СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая отмечается в сообщении

Женщине предъявлено обвинение, она арестована.