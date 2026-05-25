Женщина, убившая своего сына молотком в Москве, признана невменяемой

Москва25 мая Вести.Перед судом предстанет женщина, убившая своего малолетнего сына молотком, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в MAX.

Преступление было совершено в ноябре 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина.

Фигурантка нанесла своему 6-летнему сыну множественные удары молотком по голове, а также ножевые ранения. Мальчик скончался на месте происшествия.

Обвиняемая страдает психическим расстройством, не могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить им. Она нуждается в принудительном лечении сказано в сообщении

В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.