Москва17 июнВести.В Саранске по подозрению в убийстве собственного мужа заключена под стражу местная жительница. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает СУ СК РФ по Республике Мордовии в MAX.
По материалам следствия, 14 июня у 35-летней подозреваемой возник конфликт с 38-летним супругом. В результате ссоры она несколько раз ударила мужчину ножом по различным частям тела.
Осознав содеянное, женщина вызвала потерпевшему скорую помощь, однако от полученных телесных повреждений мужчина скончался до приезда медицинских работниковговорится в сообщении
В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.