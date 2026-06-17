Жительница Саранска задержана по подозрению в убийстве мужа

В Саранске женщина в ходе ссоры нанесла мужу смертельные удары ножом Жительница Саранска задержана по подозрению в убийстве мужа

Москва17 июн Вести.В Саранске по подозрению в убийстве собственного мужа заключена под стражу местная жительница. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает СУ СК РФ по Республике Мордовии в MAX.

По материалам следствия, 14 июня у 35-летней подозреваемой возник конфликт с 38-летним супругом. В результате ссоры она несколько раз ударила мужчину ножом по различным частям тела.

Осознав содеянное, женщина вызвала потерпевшему скорую помощь, однако от полученных телесных повреждений мужчина скончался до приезда медицинских работников говорится в сообщении

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.