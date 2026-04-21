Житель Благовещенска получил 3 года за то, что ударил пасынка ножом в живот

В Благовещенске осужден мужчина, ударивший пасынка ножом в живот Житель Благовещенска получил 3 года за то, что ударил пасынка ножом в живот

Москва21 апр Вести.Житель Благовещенска осужден на три года колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. 57-летний мужчина в ходе конфликта ударил пасынка ножом в живот, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в Telegram-канале.

Установлено, что в декабре 2025 года в вечернее время в ходе совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его пасынком возник конфликт, в ходе которого последний стал выражаться в адрес отчима нецензурной бранью. Разозлившись, мужчина взял со стола нож и ударил неродного сына в живот отметили в пресс-службе

После этого мужчина вызвал пострадавшему скорую помощь.

В ходе судебного заседания обвиняемый сообщил, что ранение он нанес по неосторожности, однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.