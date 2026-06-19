Суд в Приамурье усилил наказание за поножовщину, заменив условный срок реальным

Усилено наказание амурчанину, вонзившему нож в спину младшему брату Суд в Приамурье усилил наказание за поножовщину, заменив условный срок реальным

Москва19 июн Вести.Ромненский районный суд по требованию надзорного ведомства усилил наказание за поножовщину, отправив обвиняемого в колонию, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в октябре 2025 года подсудимый с младшим братом употребляли спиртные напитки, в ходе распития у них произошел конфликт, подсудимый разозлился, взял со стола нож и нанес брату один удар в область спины отметили в пресс-службе

Изначально ранее судимому фигуранту по совокупности приговоров назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Однако гособвинение с таким решением не согласилось, подав апелляцию в Ромненский районный суд. Там с доводами прокурора согласились, отменив условное осуждение.

Осужденный взят под стражу в зале суда, ему назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.