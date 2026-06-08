Москва8 июн Вести.Суд в Сковородинском муниципальном округе заменил осужденному, нарушившему правила отбывания ограничения свободы, реальным сроком, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Установлено, что осужденный после освобождения не явился для постановки на учет в территориальный филиал уголовно-исполнительной инспекции, к избранному месту жительства не прибыл, более месяца сведения о месте его нахождения отсутствовали, в связи с чем он был объявлен в розыск. Данные обстоятельства квалифицированы как злостное уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы