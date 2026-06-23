Продавшего алкоголь в День молодежи в Севастополе ждет крупный штраф

За продажу алкоголя в Севастополе 27 июня могут оштрафовать на 300 тысяч рублей Продавшего алкоголь в День молодежи в Севастополе ждет крупный штраф

Москва23 июн Вести.В правительстве Севастополя сообщили, что 27 июня в городе будет ограничена продажа алкоголя.

Исключение делается для кафе, ресторанов и фермерских хозяйств.

В День молодежи в магазинах спиртное продавать не будут. Исключение – кафе, рестораны и фермерские хозяйства говорится в публикации в мессенджере MAX

Нарушителей запрета на продажу алкоголя ожидает крупный штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в субботу, 27 июня, алкогольную продукцию не будут продавать более чем в 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров.