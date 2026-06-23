Москва23 июнВести.В правительстве Севастополя сообщили, что 27 июня в городе будет ограничена продажа алкоголя.
Исключение делается для кафе, ресторанов и фермерских хозяйств.
В День молодежи в магазинах спиртное продавать не будут. Исключение – кафе, рестораны и фермерские хозяйстваговорится в публикации в мессенджере MAX
Нарушителей запрета на продажу алкоголя ожидает крупный штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в субботу, 27 июня, алкогольную продукцию не будут продавать более чем в 40 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров.