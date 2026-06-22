Губернатор Севастополя сообщил о введении временных ограничений в городе В Севастополе временно ограничена работа транспорта, магазинов и ресторанов

Москва22 июн Вести.В Севастополе вводятся временные ограничения работы транспорта, магазинов и ресторанов. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, полностью отменяются запланированные массовые мероприятия до особого распоряжения.

Общественный транспорт меняет время своей работы: с 5.30 до 21.00. Морское сообщение: паромы курсировать не будут, только пассажирские катера. Работа общественного транспорта во время воздушной тревоги: начиная с 15.00 22 июня уточнил губернатор в своем Telegram-канале

По его словам, ограничения касаются также торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов, которые временно будут обслуживать покупателей с 7.00 до 20.00. Время работы кафе и точек общепита ограничено с 8.00 до 20.00.

Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно проинформировал также Развожаев

Губернатор также предупредил, что все уличные мероприятия отменяются с 22 июня и до особого распоряжения, и отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 июня в Севастополе в целях экономии не будет продаваться автомобильное топливо.