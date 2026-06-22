Ограничения на использование двухколесного транспорта введены в Севастополе В Севастополе ограничили движение двухколесного транспорта

Москва22 июн Вести.На территории Севастополя введены ограничения на использование двухколесного транспорта, трициклов и квадроциклов, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

Как следует из заявления главы субъекта, начиная с понедельника, 22 июня, с 22.00 до 6.00 в Севастополе запрещается передвижение на некоторых типах транспортных средств.

Ограничено передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров (с объемом двигателя до 125 куб.см.), мотоциклов — с 22.00 до 06.00 говорится в публикации

Кроме того, аналогичные ограничения вводятся во время воздушной тревоги и действия сигнала "воздушная тревога и морская опасность".

Ранее губернатор Севастополя сообщал о введении в городе временных ограничений работы транспорта, магазинов и ресторанов.